В 2024 году по вопросам уличного освещения в службе «Айкомек» зарегистрировано 2 214 обращений. В 2025 году количество обращений снизилось до 1 317, что составляет сокращение на 40,5%. Днные были озвуены на совещании в акимате Костаная.

Снижение обращаемости свидетельствует об улучшении состояния сетей наружного освещения и эффективности работы обслуживающих организаций. Аким Костаная дал поручение по регулировке освещения в областном центре.

«У нас, кстати, уличное освещение, светофоры диммируемые. Сегодня мы можем ими управлять. Я поручение давал ЖКХ. В мкрн.»Кунай» мы освещение завершили полностью 100% на прошлой неделе. Теперь нужно на систему «посадить». В ночное время там сейчас жителей мало. Автобусы ездят до 23.00, там, понятно, освещение есть, поэтому после 00.00 освещение на более энергосберегающий режим переходить. Я это поручение давал. Не только по «Кунаю», по городу в целом. Раз мы поставили диммируемые. Для чего мы его установили? Для того, чтобы экономить электроэнергию. Поэтому надо уже сегодня эти технологии применять. Нужно по районам, по городу в целом видеть до 23.00, до 00.00 после 00.00 какое освещение должно быть. После 02.00 ночи какое оно должно быть. Оно должно быть, но оно должно быть экономным. Поэтому нам нужно деньги экономить. Нужно на это смотреть», — отметил Марат Жундубаев.

"В прошлый раз ругали". Аким Костаная прокомментировал работу «Тазалыка» Костанайские коммунальные службы стали работать лучше. По крайней мере такую статистику озвучили в ситуационном центре...