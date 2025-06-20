Стоит ли казахстанцам менять индивидуальный идентификационный номер (ИИН) после утечки персональных данных, ответил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

По мнению Молдабекова, перевыпуск ИИН и удостоверения личности не поможет защититься от преступных действий мошенников, передает informburo.kz

«Перевыпускать ИИН смысла нет, потому что это идентификационный номер. Что касается кредитов и мошенников, мы с коллегами тоже совместно эту работу делаем. На Egov сейчас есть такой сервис «Стоп кредит», где вы можете вбить ИИН, поставить себя в этот реестр, и никто никогда на вас кредиты уже оформить не сможет. Поэтому данные все защищены. Единственное, нужно понимать, что мошенники тоже не дремлют. Вы же знаете, как они задают вопросы. Здесь важно никому не доверять и вот всякие SMS-коды не говорить, которые приходят дополнительно», – сказал Молдабеков на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что цифровые системы, задействованные органами юстиции, полностью защищены. Утечек персональных данных не будет.

«Полностью наши все системы находятся в кондоре АО «НИТ». Полностью защищённые… Это государственный оператор информационных систем. Самые защищённые там сервера, самые лучшие специалисты. Поэтому никаких утечек по нашим базам никогда не было и не будет, я в этом уверен. И он в защищённом контуре Egov, электронного правительства и наши все основные базы там», – заключил вице-министр.

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