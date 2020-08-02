Нужно ли надевать маску в машине и во дворе дома

В каких случаях казахстанцы могут не носить маски на улице, объяснили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как объяснили в ведомстве, на открытом воздухе могут не носить маски дети в возрасте до 5 лет, а также лица, занимающиеся индивидуально или в составе группы спортом — не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции.



Если человек едет в машине, должен ли он быть в маске?

Если транспорт общественный (автобус, поезд, самолет, судно или такси), тогда обязан. Если частный транспорт, тогда нет.

При этом в частной машине членам одной семьи не обязательно, но рекомендуем, с учетом научного обоснования, свидетельствующего, что ношение маски снижает риск заболевания на 30 процентов.

Должны ли носить маски родители и дети во время прогулки во дворах своих домов?

Во дворе частного дома нет. Во дворе многоэтажного жилого дома — да, нужно. За исключением детей в возрасте до пяти лет, а также прогулки членов семьи с соблюдением социальной дистанции.



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