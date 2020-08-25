Нужно ли носить детям в дежурных классах перчатки и маски, рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

«Перчатки детям надевать не обязательно. Макси же детям во время уроков носить надо, потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистике видим, что процент довольно низкий, тем не менее, они являются переносчиками болезни и могут заразить людей более старшего возраста, тех кто входит в группу риска», — сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в бюджете не заложены средства на обеспечение детей масками, но заверил, что обратится к министру здравоохранения с предложением.

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