Нужно ли носить детям в дежурных классах перчатки и маски, рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.
«Перчатки детям надевать не обязательно. Макси же детям во время уроков носить надо, потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистике видим, что процент довольно низкий, тем не менее, они являются переносчиками болезни и могут заразить людей более старшего возраста, тех кто входит в группу риска», — сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что в бюджете не заложены средства на обеспечение детей масками, но заверил, что обратится к министру здравоохранения с предложением.
COVID-2019 в Казахстане
104902 - зарегистрированно
93405 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3356 - в Костанайской области