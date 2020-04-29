Нужно ли платить ЕСП, чтобы получить 42 500 тенге за второй месяц

Многие неофициально работающие казахстанцы уплатили Единый совокупный платеж для получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге. Данный «налог на доход» необходимо вносить в бюджет ежемесячно. Руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев пояснил корреспонденту Tengrinews.kz, с какой периодичностью и когда придется платить ЕСП неофициально работающим лицам после завершения режима ЧП.

По словам специалиста, при внесении Единого совокупного платежа не нужно сдавать никаких отчетов, открывать ИП и совершать другие процедуры. Казанцев отметил, что казахстанцам придется платить ЕСП ежемесячно.

«ЕСП — это официальный налог в бюджет страны, который вносится без кассового аппарата и ИП. Его вносят самозанятые люди, которые оказывают услуги другим лицам. Это полностью добровольный платеж. Он платится ежемесячно. Но только в том случае, если у вас в этом месяце был доход. Например, если вы три месяца работаете, то уплачиваете ЕСП за эти три месяца. На четвертый месяц, если у вас нет работы, вы ЕСП не платите. И никаких вопросов к вам нет», — объяснил эксперт во время онлайн-конференции на странице пресс-центра « Интерфакс-Казахстан » в Facebook.

Казанцев также рассказал, почему казахстанцам не нужно платить ЕСП в период действия режима чрезвычайного положения.

«Люди в начале режима ЧП впервые заплатили этот платеж, чтобы формализовать свой статус «неофициального работника» и получить социальную выплату 42 500 тенге. Два раза формализовывать свой статус не нужно. Вы заплатили ЕСП за свои доходы, которые у вас были до режима чрезвычайного положения. Во втором месяце вы не платите Единый совокупный платеж, так как в предыдущем месяце у вас не было дохода. Но вы получите 42 500 тенге», — пояснил налоговый специалист.

«При уплате ЕСП вы уже подтвердили, что работаете неофициально, и должны понимать последствия. Когда закончится режим чрезвычайного положения, у налоговой службы возникнут вопросы к вам, если при проверке у вас окажутся ежемесячные доходы. Но как налоговая будет выявлять и бороться с этим — я пока не могу прогнозировать», — сказал эксперт.

Ранее в Комитете государственных доходов пояснили, для чего нужно платить Единый совокупный платеж. По данным налогового ведомства, ЕСП предназначен для лиц, оказывающих услугу или реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим лицам. И если за это человек получает доход до 2,96 миллиона тенге в год, то должен вносить в бюджет такой платеж. Примеры видов деятельности следующие:

разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и так далее),

(ремонт бытовой техники, сантехники и так далее), отдельные частные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ),

(репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ), услуги установки программного обеспечения (установка ОС, антивирус и другие),

(установка ОС, антивирус и другие), продажа молока, картофеля и другого , произведенного на своем личном подсобном хозяйстве,

, произведенного на своем личном подсобном хозяйстве, и другие виды.

Плательщиками ЕСП не могут быть:

— иностранцы и лица без гражданства,

— лица, осуществляющие деятельность через торговые объекты и рынки,

— лица, сдающие в аренду имущество, за исключением жилища,

— лица, зарегистрированные в качестве ИП,

— лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы).

«Лица, которые впервые уплатили Единый совокупный платеж в период ЧП, обозначили себя в качестве самозанятых, вошли в системы социального обеспечения и при получении предпринимательских доходов после окончания периода ЧП должны продолжать подтверждать такой статус путем уплаты ЕСП», — заявили в Комитете госдоходов.

Единый совокупный платеж установлен в размере 1 месячного расчетного показателя для столицы, городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП — для жителей других населенных пунктов.

ЕСП объединяет в один четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Введение платежа для неформально занятых позволило им:

— участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения;

— участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе;

— получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года

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