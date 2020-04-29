USD 431.16
EUR 469.02
RUB 5.83
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Нужно ли платить ЕСП, чтобы получить 42 500 тенге за…

Нужно ли платить ЕСП, чтобы получить 42 500 тенге за второй месяц

COVID-2019 в Казахстане

3078 - зарегистрированно

774 - выздоровевших

25 - летальных случаев

45 - в Костанайской области

Многие неофициально работающие казахстанцы уплатили Единый совокупный платеж для получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге. Данный «налог на доход» необходимо вносить в бюджет ежемесячно. Руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев пояснил корреспонденту Tengrinews.kz, с какой периодичностью и когда придется платить ЕСП неофициально работающим лицам после завершения режима ЧП.

По словам специалиста, при внесении Единого совокупного платежа не нужно сдавать никаких отчетов, открывать ИП и совершать другие процедуры. Казанцев отметил, что казахстанцам придется платить ЕСП ежемесячно.

«ЕСП — это официальный налог в бюджет страны, который вносится без кассового аппарата и ИП. Его вносят самозанятые люди, которые оказывают услуги другим лицам. Это полностью добровольный платеж. Он платится ежемесячно. Но только в том случае, если у вас в этом месяце был доход. Например, если вы три месяца работаете, то уплачиваете ЕСП за эти три месяца. На четвертый месяц, если у вас нет работы, вы ЕСП не платите. И никаких вопросов к вам нет», — объяснил эксперт во время онлайн-конференции на странице пресс-центра «Интерфакс-Казахстан» в Facebook.

Казанцев также рассказал, почему казахстанцам не нужно платить ЕСП в период действия режима чрезвычайного положения.

«Люди в начале режима ЧП впервые заплатили этот платеж, чтобы формализовать свой статус «неофициального работника» и получить социальную выплату 42 500 тенге. Два раза формализовывать свой статус не нужно. Вы заплатили ЕСП за свои доходы, которые у вас были до режима чрезвычайного положения. Во втором месяце вы не платите Единый совокупный платеж, так как в предыдущем месяце у вас не было дохода. Но вы получите 42 500 тенге», — пояснил налоговый специалист.

«При уплате ЕСП вы уже подтвердили, что работаете неофициально, и должны понимать последствия. Когда закончится режим чрезвычайного положения, у налоговой службы возникнут вопросы к вам, если при проверке у вас окажутся ежемесячные доходы. Но как налоговая будет выявлять и бороться с этим — я пока не могу прогнозировать», — сказал эксперт.

Ранее в Комитете государственных доходов пояснили, для чего нужно платить Единый совокупный платеж. По данным налогового ведомства, ЕСП предназначен для лиц, оказывающих услугу или реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим лицам. И если за это человек получает доход до 2,96 миллиона тенге в год, то должен вносить в бюджет такой платеж. Примеры видов деятельности следующие:

  • разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и так далее),
  • отдельные частные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ),
  • услуги установки программного обеспечения (установка ОС, антивирус и другие),
  • продажа молока, картофеля и другого, произведенного на своем личном подсобном хозяйстве,
  • и другие виды.

Плательщиками ЕСП не могут быть:

— иностранцы и лица без гражданства,
— лица, осуществляющие деятельность через торговые объекты и рынки,
— лица, сдающие в аренду имущество, за исключением жилища,
— лица, зарегистрированные в качестве ИП,
— лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы).

«Лица, которые впервые уплатили Единый совокупный платеж в период ЧП, обозначили себя в качестве самозанятых, вошли в системы социального обеспечения и при получении предпринимательских доходов после окончания периода ЧП должны продолжать подтверждать такой статус путем уплаты ЕСП», — заявили в Комитете госдоходов.

Единый совокупный платеж установлен в размере 1 месячного расчетного показателя для столицы, городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП — для жителей других населенных пунктов.

ЕСП объединяет в один четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

Введение платежа для неформально занятых позволило им:

— участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения;
—  участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе;
— получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Девушка из Костаная погибла в Турции, сорвавшись со скалы

Следующая новость

Перенесли сроки отключения горячей воды в одном из районов Костаная