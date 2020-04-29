Нужно ли платить ЕСП, чтобы получить 42 500 тенге за второй месяц

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Многие неофициально работающие казахстанцы уплатили Единый совокупный платеж для получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге. Данный «налог на доход» необходимо вносить в бюджет ежемесячно. Руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев пояснил корреспонденту Tengrinews.kz, с какой периодичностью и когда придется платить ЕСП неофициально работающим лицам после завершения режима ЧП.
По словам специалиста, при внесении Единого совокупного платежа не нужно сдавать никаких отчетов, открывать ИП и совершать другие процедуры. Казанцев отметил, что казахстанцам придется платить ЕСП ежемесячно.
Казанцев также рассказал, почему казахстанцам не нужно платить ЕСП в период действия режима чрезвычайного положения.
«Люди в начале режима ЧП впервые заплатили этот платеж, чтобы формализовать свой статус «неофициального работника» и получить социальную выплату 42 500 тенге. Два раза формализовывать свой статус не нужно. Вы заплатили ЕСП за свои доходы, которые у вас были до режима чрезвычайного положения. Во втором месяце вы не платите Единый совокупный платеж, так как в предыдущем месяце у вас не было дохода. Но вы получите 42 500 тенге», — пояснил налоговый специалист.
«При уплате ЕСП вы уже подтвердили, что работаете неофициально, и должны понимать последствия. Когда закончится режим чрезвычайного положения, у налоговой службы возникнут вопросы к вам, если при проверке у вас окажутся ежемесячные доходы. Но как налоговая будет выявлять и бороться с этим — я пока не могу прогнозировать», — сказал эксперт.
Ранее в Комитете государственных доходов пояснили, для чего нужно платить Единый совокупный платеж. По данным налогового ведомства, ЕСП предназначен для лиц, оказывающих услугу или реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим лицам. И если за это человек получает доход до 2,96 миллиона тенге в год, то должен вносить в бюджет такой платеж. Примеры видов деятельности следующие:
- разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и так далее),
- отдельные частные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ),
- услуги установки программного обеспечения (установка ОС, антивирус и другие),
- продажа молока, картофеля и другого, произведенного на своем личном подсобном хозяйстве,
- и другие виды.
Плательщиками ЕСП не могут быть:
— иностранцы и лица без гражданства,
— лица, осуществляющие деятельность через торговые объекты и рынки,
— лица, сдающие в аренду имущество, за исключением жилища,
— лица, зарегистрированные в качестве ИП,
— лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы).
«Лица, которые впервые уплатили Единый совокупный платеж в период ЧП, обозначили себя в качестве самозанятых, вошли в системы социального обеспечения и при получении предпринимательских доходов после окончания периода ЧП должны продолжать подтверждать такой статус путем уплаты ЕСП», — заявили в Комитете госдоходов.
Единый совокупный платеж установлен в размере 1 месячного расчетного показателя для столицы, городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП — для жителей других населенных пунктов.
ЕСП объединяет в один четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования.
Введение платежа для неформально занятых позволило им:
— участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения;
— участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе;
— получать социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года