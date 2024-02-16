Нужно ли платить налоги с процентов по депозитам в Казахстане

Проценты, начисляемые физлицам по их банковским вкладам, являются их доходами. При этом у граждан Казахстана они не облагаются налогами. Какие ставки для нерезидентов, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты казахстанцев демонстрируют рекордные показатели. Некоторые вкладчики, которые хранят на банковских вкладах внушительные суммы, могут получать от них достаточно большие доходы.

Например, если на депозите лежит сумма от продажи машины в размере 7 миллионов тенге под 15% годовых, то каждый месяц она приносит вознаграждение больше минимальной зарплаты – 87 500 тенге без учета капитализации.

Согласно Налоговому кодексу РК, эти деньги являются доходом. Но благодаря корректировке вознаграждение, выплачиваемое физическим лицам по их банковским депозитам, исключается из его доходов, подлежащих налогообложению.

Это также касается премий от государства по вкладам в жилищные строительные сбережения, по образовательным накопительным вкладам, а также дохода по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке.

Проще говоря, с процентов по депозиту налоги платить не нужно. Но это касается только граждан и резидентов Казахстана.

Кто платит налоги с депозитов

Напомним, что карты казахстанских банков достаточно популярны среди иностранных граждан, в том числе постоянно проживающих за границей. Привлекательные ставки по депозитам также могли сподвигнуть их на открытие вкладов.

При этом, как сообщает Kaspi.kz, банки второго уровня, как налоговые агенты, обязаны удерживать и перечислять в государственный бюджет индивидуальный подоходный налог у источника выплаты с банковского вклада нерезидента по ставке 15% с вознаграждения (20% – для граждан государств с льготным налогообложением).

Таким образом, с вкладчиков, которые открыли депозит по паспорту иностранного лица, банк автоматически удерживает налог при ежемесячной выплате процентов, при досрочном закрытии и продлении срока вклада.

Нужно ли платить налог с кешбэков и бонусов

Клиенты казахстанских банков также могут получать вознаграждение в виде кешбэков и бонусов. Это материальная выгода от экономии на стоимости товаров, работ и услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы и услуги.

Согласно, Налоговому кодексу РК, такие начисления не рассматриваются в качестве дохода физического лица и, соответственно, не облагаются индивидуальным подоходным налогом.

Напомним, что в рамках разработки нового Налогового кодекса в Казахстане все-таки была предложена идея обложения депозитов физических лиц индивидуальным подоходным налогом. Но от нее в результате отказались.

@Автор: Екатерина Сохарева

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