Нужно ли сейчас покупать доллары в Казахстане

Курс американской валюты по отношению к тенге существенно снизился. Поэтому казахстанцы могут захотеть обменять все деньги на доллары. Когда это может оказаться невыгодным, читайте в материале NUR.KZ.

Годовой спрос на доллар США среди физлиц в Казахстане снижается в течение последних двух лет. Общий объем купленной валюты достиг 3,9 млрд долларов США. Об этом ранее рассказали в Нацбанке. Однако данные за ноябрь-декабрь 2023 года указывают, что в последние месяцы спрос активизировался и достиг максимальных значений за последние два года. Так, в ноябре казахстанцы скупили 506 млн долларов, а в декабре – 520 млн.

Основными причинами могли стать укрепление казахстанского тенге во второй половине прошлого года и сезонный спрос. Например, с октября по декабрь доллар подешевел на 4% и закончил год на уровне 456,16 тенге (было почти 480 тенге в начале осени), согласно данным KASE. Ожидать ли дальнейшего снижения доллара Ранее экономисты озвучили прогноз о том, что стоимость доллара США может снизиться до 400 тенге в Казахстане.

Среди причин для такого прогноза указывались ожидания по снижению мировой инфляции и ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако позже независимый аналитик поделился более реалистичным прогнозом. Согласно его мнению, с учетом всех факторов, влияющих на национальную валюту Казахстана, доллар США может подорожать до 460-470 тенге (уровень, заложенный в бюджете страны)

При этом на утро 29 января стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 450,25 тенге. У казахстанцев на этом фоне может появиться желание обменять все сбережения на доллары США. Однако важно помнить о некоторых нюансах, из-за которых такие действия могут оказаться убыточными. Когда доллар может быть невыгодным При покупке доллара США на все имеющиеся сбережения может возникнуть риск непредвиденных расходов. Например, спустя несколько дней срочно понадобились наличные деньги, а курс доллара успел снизиться или увеличился незначительно. В этом случае можно оказаться в убытках из-за разницы при купле-продаже валюты: курс покупки для физлица всегда будет дороже, чем цена продажи обменнику. Деньги.

А при желании держать накопления в долларах на долгий срок возникает риск их обесценивания – банки предлагают максимум 1% годовых для валютных депозитов. И если за год курс доллара не сильно возрастет, то в итоге выгода может оказаться минимальной. При этом ставки по тенговым депозитам остаются высокими: деньги можно вложить в самые выгодные банковские вклады. Как правильно хранить деньги в долларах Диверсификация – это правило, согласно которому «нельзя хранить все яйца в одной корзине», чтобы они не разбились одновременно.

В случае денег это означает, что желательно держать свои накопления в разных валютах в определенных долях. Поэтому обычно рекомендуется разделить накопления на определенные доли по видам валют и активов (на свое усмотрение и согласно личным финансовым целям).

Например, держать в долларах 30%, а остальное – в тенге, золоте и так далее. Это может защитить казахстанцев от резких колебаний курса валют. А чтобы избежать обесценивания накоплений в долларах, можно воспользоваться другими финансовыми инструментами для хранения денег. Главное, что нужно помнить – ответственность за принятое решение будет возлагаться на «кошельки» самих казахстанцев. Поэтому необходимо вкладываться в доллары или другую валюту с учетом имеющихся рисков.

@Автор: Марк Мауленкулов

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