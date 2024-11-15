«Нужно немного потерпеть»: в акимате объяснили, когда в микрорайоне «Береке» появится освещение





Жителям микрорайона «Береке» в Костанае пока придется подождать с решением проблемы уличного освещения. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, установить новые фонари сейчас невозможно из-за масштабной реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайоне реализуется проект по расширению сразу шести внутриквартальных проездов. В их числе — строительство новой дороги в районе школы №31. После завершения работ ширина улиц составит от 7 до 14 метров.

Стоимость проекта по реконструкции дорог оценивается примерно в 2,7 миллиарда тенге. Одновременно предстоит выполнить перенос инженерных коммуникаций, который реализуется в рамках отдельного проекта.

По словам главы города, сейчас завершается корректировка проекта по электроснабжению. Ожидается, что к концу августа станет известен объем дополнительного финансирования, необходимого для строительства системы уличного освещения.

Марат Жундубаев отметил, что освещение будут делать одновременно с завершением дорожных работ и переносом инженерных сетей, поскольку эти проекты тесно связаны между собой.

Аким попросил жителей микрорайона проявить терпение, подчеркнув, что после завершения реконструкции вопрос безопасности и освещения улиц будет решен.

Почему поезда опаздывают на часы: в КТЖ назвали неожиданную причину Председатель правления АО «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов объяснил задержки пассажирских поездов аномально высокой температурой...