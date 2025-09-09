За 9 дней сентября мошенники выманили у жителей Костанайской области уже более 80 миллионов тенге. В одном случае разговор с аферистами по телефону обернулся для жительницы региона потерей 22 миллионов тенге. При этом женщина даже заложила свой новый автомобиль, чтобы получить деньги в ломбарде и перевести средства злоумышленникам.

4 сентября в полицию поступил звонок. Молодая женщина 95-го года рождения попалась на уловку злоумышленников, и в результате потеряла крупную сумму денег. Утром, когда потерпевшая собирала ребенка в школу, ей позвонили якобы из курьерской службы и попросили продиктовать смс-код для получения посылки, и она последовала указаниям.

«Спустя 15 минут ей позвонили уже с другого абонентского номера через мессенджер WhatsApp казахстанским оператором и сообщили, что они являются сотрудниками национального банка и по ее счету проходит оформление кредита и ей необходимо оформить зеркальные кредиты. Она последовала в банки и подала заявки в несколько банков, оформив кредиты на общую сумму более пяти миллионов тенге», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Жительница переводила деньги на счета, которые диктовали мошенники. Потом она пошла в банк и сняла все накопления с депозита. Их она тоже отдала злоумышленникам. Но на этом они не остановились и спросили, имеется ли у нее движимое или недвижимое имущество. Таким имуществом оказался новенький автомобиль марки KIA Sportage этого года выпуска.

«Ей сообщили, что данный автомобиль хотят продать, переписать и выдать в залог в другую организацию и, необходимо, для безопасности своего транспорта самой лично пойти и заложить его в залог. Скинули реквизиты организации и попросили проследовать туда. Далее женщина проследовала туда, заложила свой автомобиль на общую сумму 10 миллионов тенге и в последующим денежные средства перевела по указаниям злоумышленников», — рассказывает Олжас Магыпаров.



Общий ущерб пострадавшей превысил 22 миллиона тенге. Сейчас идет досудебное расследование, следователи устанавливают всех причастных, в том числе так называемых «дропперов». Машина, кстати, так и находится в залоге. Дальнейшие подробности пока не разглашаются. Между тем именно такой способ обмана сегодня один из самых распространённых: мошенники представляются курьерами, полицейскими, сотрудниками банка и т.д. Главное помнить — продиктованный по телефону код не дает прямого доступа к вашим деньгам.

«Т.е. если первый раз первый раз позвонили, смс-ку запросили, даже если вы продиктовали. Продиктовали, минут 10-15 посидеть, на другие телефонные звонки от неустановленных абонентских номеров через мессенджер которые поступают — не отвечать и, как бы, сам факт мошенничества не случится», — уточняет киберполицейский.

Сначала года в Костанайском регионе жителей обманули более чем на два миллиарда тенге.

