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Нужно поднимать вопрос доверия к членам правительства и акимам — Токаев

news.mail.ru

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поднять вопрос доверия к членам правительства и акиматам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем выступлении Глава государства отметил, что следует активизировать деятельность фракции в Мажилисе и маслихатах.

«При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко. Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний. Публичных дебатов, в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам«, — сказал Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan (переименована в Amanat).

Глава государства подчеркнул, что рейтинг депутатов партии всех уровней должен прежде всего базироваться «не на заготовленных отчетах, а на реальных делах» в решении проблем граждан.

«За всеми избирательными округами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракции. Чтобы расширить зону их ответственности. Недавно наши депутаты Мажилиса вернулись из поездок по регионам. Я наблюдал за этой работой, и надо сказать, что в их работе стал появляться новый стиль, новое содержание. Это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах. Такой подход необходимо всячески укреплять и развивать», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

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