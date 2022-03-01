Нужно поднимать вопрос доверия к членам правительства и акимам — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поднять вопрос доверия к членам правительства и акиматам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем выступлении Глава государства отметил, что следует активизировать деятельность фракции в Мажилисе и маслихатах.

«При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко. Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний. Публичных дебатов, в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам«, — сказал Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan (переименована в Amanat).

Глава государства подчеркнул, что рейтинг депутатов партии всех уровней должен прежде всего базироваться «не на заготовленных отчетах, а на реальных делах» в решении проблем граждан.