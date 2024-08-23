«Нужно вернуть спортинтернаты»: Тренер национальной юношеской сборной по футболу

На этой неделе стал известен расширенный состав казахстанской сборной на предстоящие игры в Лиге Наций. Для многих болельщиков и экспертов состав оказался предсказуемым. Большинство футболистов уже долгое время выступают за нашу страну на различных мировых турнирах. Несмотря на это становится ясно, что рано или поздно в команду необходимо будет вливать «молодую кровь».

Тренер национальной юношеской сборной по футболу Александр Кузнецов в беседе с корреспондентом Taspanews.kz рассказал, как в Казахстане обстоят дела с молодыми футболистами и что необходимо для того, чтобы в нашей стране взращивали своих Месси и Роналду.

Костяк национальной сборной — это 15 футболистов

«Что касается национальной сборной то тут все предельно ясно — Станислав Саламович опытнейший тренер и прекрасно понимает кого необходимо брать, а кого нет. Понятно, что все болельщики в Казахстане ждут от него «немедленных» результатов. Однако, те кто разбирается в тренерской работе понимают — необходимо время, чтобы познакомится с футболистами. А лучшее «знакомство» — это игра на поле», — пояснил тренер.

Он отметил, что пока костяк сборной состоит из уже известных каждому казахстанскому фанату футболистов.

«На протяжении долгого времени в основной обойме находятся порядка 15 футболистов. Поэтому увидеть изменения в составе в первых стартовых матчах маловероятно. Тренер лучше видит ситуацию изнутри, поэтому вмешиваться в его работу не нужно», — отметил специалист.

Подрастают ребята способные выступать на высоком уровне

По словам Кузнецова, в нашей стране есть молодые футболисты, которые подают высокие надежды, а значит их время сыграть за главную команду страны еще впереди. Этим тренер дал понять, что в юношеской сборной подрастают ребята, которые способны в будущем выступать на самом высоком уровне.

«Я уже неоднократно говорил, что для этого нужен комплексный и системный подход. У нас есть подающие большие надежды ребята. Однако, переход во «взрослый футбол» во многом оставляет отпечаток на молодом футболисте. Он попросту может не заиграть, а для раскрытия игрового потенциала необходима определенная работа, в том числе доверие к футболисту со стороны тренеров», — рассказал специалист.

Так, тренер привел в пример историю игрока алматинского «Кайрата» Еркебулана Сейдахмета.

«Я нашел его в любительском клубе «Монтажник» и привлек его в юношескую сборную. Через некоторое время его заметили, и он смог в дальнейшем дебютировать за главную футбольную команду страны. Причем он смог показать, что легко может адаптироваться во «взрослый футбол» — забив командам из Венгрии и Андорры. Но выступая в клубе у игрока не сразу получилось адаптироваться. Травмы и недоверие со стороны тренеров повлияли на то, что он перестал попадать в основной состав и на некоторое время выпал из поля зрения. Благо сейчас набирает свою прежнюю игровую форму», — объяснил Кузнецов.

Он пояснил, что найти талантливого молодого футболиста — это лишь часть работы. Необходима комплексная работа, чтобы воспитать из него профессионала высочайшего уровня.

«Молодым футболистам необходимо давать играть в клубах, чтобы они могли раскрывать свой потенциал. Как я вижу, одним из тех клубов, кто «дает дорогу молодым», является «Кайрат». Клуб доверяет молодым футболистам, однако во втором круге мы можем увидеть то, как они перейдут к популярной в КПЛ формуле — «усиление легионерами». Клубу ведь тоже нужен результат», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил путь одного из самых талантливых на сегодняшний день футболистов Казахстана Нуралы Алипа.

«Его вовремя заметили, перевели в «Кайрат», дали возможность прогрессировать и теперь он играет в одном из сильнейших клубов РПЛ. В свое время с ним играли сильные легионеры, которые натаскали его, укрепили ментально, физически и психологически»,

— отметил Кузнецов.

Нужно развивать систему РКС

Одним из способов развивать подготовку «молодых кадров» — это система РКС (Республиканский колледж спорта).

«Если в каждом городе открыть по одному отделению этих учебных заведений, то в Казахстане будет «прилив» молодых спортивных талантов. И это нужно развивать именно таким образом. Сейчас в наших юношеских и молодежных сборных существует проблема на некоторых позициях для оптимального выступления на мировых турнирах. Нужен больший обхват для молодых парней, которые хотят связать свою жизнь с футболом и спортом. Кроме этого, необходимо вернуть в стране спортивные интернаты», — отметил Кузнецов.

Также тренер добавил, что огромный импульс в системе развития юношеского футбола дает QJ-League.

«Данный проект вызывает только восхищение и дарит надежду на хорошую перспективу для молодых игроков, а также позволяет качественно организовывать соревновании», — резюмировал тренер.

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