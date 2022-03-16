Нужно запретить акимам занимать должности в партии — Токаев

Касым-Жомарт Токаев предложил запретить акимам занимать должности в филиалах партий, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему», — заявил Президент, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев представит новую программу реформ. Кроме того, Президент заявлял, что в своем мартовском Послании расскажет об итогах расследования январских событий.

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