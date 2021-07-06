Нужны добровольцы для поисков 12-летнего мальчика в Костанае

Информацию о сборах распространил поисковый отряд «Дос». Волонтеры пишут, что нужны люди.

«Внимание! Нужны добровольцы для поиска Гумара Тоболова. Сбор добровольцев возле магазина «12 месяцев» по улице Алтынсарина. Номера для связи 8-747-512-81-01, 8-747-789-88-77″, — говорится в сообщении.

Напомним, Гумар пропал 5 июля. Мальчик аутист. Не разговаривает. Уехал на велосипеде.

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