USD 424.99
EUR 504.21
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Нужны добровольцы для поисков 12-летнего мальчика в Костанае

Нужны добровольцы для поисков 12-летнего мальчика в Костанае

Vinkmag ad

Информацию о сборах распространил поисковый отряд «Дос». Волонтеры пишут, что нужны люди. 

«Внимание! Нужны добровольцы для поиска Гумара Тоболова. Сбор добровольцев возле магазина «12 месяцев» по улице Алтынсарина. Номера для связи 8-747-512-81-01, 8-747-789-88-77″, — говорится в сообщении.

Напомним, Гумар пропал 5 июля. Мальчик аутист. Не разговаривает. Уехал на велосипеде.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новая информация о заболевших коронавирусом в Костанае
Следующая новость

В ВОЗ заявили, что заболеваемость Covid-19 в мире стабилизировалась