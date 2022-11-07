Нужны ещё деньги. На обслуживание автодорог в Костанайской области этой зимой увеличат суммы

Согласно официальным данным, на содержание автомобильных дорог районного значения в 2022 году из областного бюджета выделено 1,5 млрд тенге.

Но этих денег, как подчеркивают специалисты, недостаточно. К примеру, в феврале этого года в ряде районов возникли трудности в расчистке подъездных путей к селам, к некоторым населенным пунктам транспорт не мог добраться 10 дней, у жителей к тому времени закончились продукты питания.

«Данные факты зачастую связаны с недостаточным финансированием, слабой укомплектованностью специализированной дорожной техникой обслуживающих организаций, а также отсутствием обновления материально-технической базы. В этой связи, с целью качественного содержания автодорог районного значения, общей протяженностью 5 433 км в период январь-март 2023 года, прошу рассмотреть возможность дополнительного финансирования из средств областного бюджета в сумме 86 млн. тенге», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Олжас Нургалиев.

В текущем году управление пассажирского транспорта заключило договоры по содержанию автодорог областного значения с 11 подрядными организациями, у которых, отмечают чиновники, достаточно техники для расчистки дорог. Полностью заготовлены и противогололедные материалы, на автодорогах областного значения обустроено 10 обогревательных пунктов. Аким области, в свою очередь, считает, что районные акиматы должны к зиме подготовиться еще основательней.

«Амангельдинский район выделяет на зимнее содержание из бюджета 19 млн тенге — у них 400 км, Камысты в два раза больше — на 10 млн больше, Карасу еще больше, а 20 млн тенге, Аркалык, какие там проблемы — 279 км — выделили 11 млн тенге этим регионам выделить деньги в ближайшее время», — отметил Архимед Мухамбетов.

Помимо этого управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит выделить деньги из бюджета на устройство снегозадерживающих сооружений. Два таких были установлены вдоль снегозаносимых участков автодороги «Аулиеколь-Жалдама» и в селе Карасу. Аким области поручил рассмотреть утвердительно этот вопрос, как и дополнительные 86 млн тенге на обслуживание дорог зимой.

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