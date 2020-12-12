Нужны ли общедомовые приборы учета тепловой энергии и в чем их преимущество?

На сегодняшний день реализуется государственная политика по энергосбережению и повышению энергоэффективности, одним из требований которой предусматривает установку общедомового прибора учета тепловой энергии (далее – ОПУ), сообщает Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области

Так, согласно пункту 4 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» потребители производят оплату за потребленную тепловую энергию по тарифам, дифференцированным в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии, утвержденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

При этом, установка ОПУ – это один из наиболее эффективных способов повышения уровня энергосбережения и контроля энергопотребления.

Также, Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» предусмотрены обязанности потребителя иметь приборы учета, своевременно и в полном объеме оплачивать приобретение и установку прибора учета, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию.

В свою очередь, ОПУ устанавливается на границе балансовой принадлежности сторон.

Вместе с тем, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является точкой раздела тепловой сети между энергопроизводящей, энергопередающей организациями и потребителями, а также между потребителями и субпотребителями, определяемая по балансовой принадлежности тепловой сети и устанавливающая эксплуатационную ответственность сторон.

Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением потребительского кооператива собственников квартир (далее – ПКСК) или органа управления объектом кондоминиума, определяется по первому разделительному фланцу или сварному шву входных задвижек узла управления со стороны источника тепловой энергии.

За энергоснабжающей организацией закреплена обязанность подачи тепловой энергии до этой самой границы, далее распределение тепла производиться по внутридомовым сетям, ответственность за которые несет ПКСК и жители дома, так как внутридомовые системы относятся к собственности жильцов многоквартирного дома. В связи с чем, необходимо отметить, о немаловажности значения состояния внутридомовых систем, от которых зависят параметры поступившей в квартиры тепловой энергии. Таким образом, наличие и поддержание в исправном состоянии ОПУ является одним из методов для энергосбережения. При этом, во избежание необоснованных платежей необходимо соблюдать технические требования, проводить техническое обслуживание общедомовой собственности и своевременно проводить термомодернизационные мероприятия (утеплять стояки, содержать подъезды, подвалы внутридомовые сети в надлежащем состоянии).

В свою очередь, установка ОПУ производится по госпрограмме или же самостоятельно.

При установке ОПУ по госпрограмме заключается трехсторонний договор финансового лизинга, Лизингодатель обязуется передать приобретенный в

собственность у Продавца Лизингополучателю, которым выступает субъект естественной монополии, предмет лизинга, то есть ОПУ во временное владение и пользование. Согласно договору Продавец обязуется продать, поставить, осуществить монтаж, ввести в эксплуатацию, осуществить поверку и обеспечить гарантированное сервисное обслуживание предмета лизинга, а Лизингодатель приобрести в свою собственность для передачи лизингополучателю. Также, Лизингополучатель независимо от фактического владения и пользования предметом лизинга обязуется на протяжении всего срока действия договора уплачивать регулярные периодические лизинговые платежи лизингодателю на своевременное получение, которых последний имеет право. Лизинговые платежи определяются согласно Графику погашения лизинговых платежей сроком на 48 месяцев с даты подписания акта приема предмета лизинга.

Таким образом, субъекты естественных монополии не являются лицом, приобретающим и установившим ОПУ, а являются лизингополучателями, денежные средства, оплачиваемые потребителями, субъектам естественных монополий в счет погашения стоимости ОПУ в полном объеме возвращаются лизингодателю в виде лизинговых платежей.

При самостоятельной установке ОПУ жителями многоквартирного дома заключается договор с частными фирмами, где первые обязуются оплатить 50% от стоимости ОПУ до установки и оставшиеся 50 % от стоимости внести после установки ОПУ.

В случае самостоятельной установки ОПУ потребителям необходимо удостовериться о внесении ОПУ в государственный реестр средств измерений РК (реестр можно посмотреть на сайте http://kazinmetr.kz/si/), а также имеет ли организация все необходимое оборудование для выполнения работ по установке ОПУ.

Кроме того, необходимо отметить, что установка ОПУ позволяет жителям установившим его видеть фактическое потребление, а также регулировать подачу тепла, тем самым экономить при высоких температурах наружного воздуха.

Так, например, в городе Костанай в домах находящихся по адресам: улица Киевская, дом 7; улица Текстильщиков, дом 9; улица Алтынсарина, дом 131 (2 корпус); улица Алтынсарина, дом 131 (3 корпус); улица Шипина, дом 155; улица Шипина, дом 155/2, улица Дощанова, дом 145/6 установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, по которым четыре года с момента установки производилось начисления по фактически потребленному объему с учетом тарифа для категории потребителей, имеющих приборы учета тепла, что привело к значительной экономии средств.

Средняя экономия за четыре года по вышеперечисленным домам составила сумму в размере 1 000 000 тенге, по каждому дому экономия в среднем составила сумму в размере 250 000 тенге.

Тариф на предоставляемую регулируемую услугу по теплоснабжению ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» за 1 Гкал (без учета НДС) для потребителей (население) имеющих ОПУ составляет 4 100,64 тенге, а для потребителей не имеющих ОПУ составляет 5 052,47 тенге или согласно норм расхода тепловой энергии плата за 1 м² составляет 161,68 тенге на протяжении всего отопительного сезона независимо от температуры наружного воздуха.

При этом, следует отметить, что при сдаче в эксплуатацию новостроек, строительная организация обеспечивает установку ОПУ в домах.

Напоминаем, об обязанности потребителей следить за сохранностью и рабочим состоянием ОПУ и своевременно передавать показания.

При несогласии с начисленной суммой или при возникновении вопросов касательно оказания услуг по теплоснабжению Департамент рекомендует потребителям обращаться к субъекту естественной монополии для получения разъяснений.

В случае несогласия с действиями субъекта естественной монополии потребитель вправе обратиться в Департамент с приложением подтверждающих документов.

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