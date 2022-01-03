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Мальчик отправился за табуном и пропал в Костанайской области

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Сообщение о пропаже мальчика распространили волонтёры поисково-спасательных отрядов Костанайской области «Дос» и «10 регион».

«В посёлке Жуковка, примеро в 50 километрах от Костаная пропал 14-летний мальчик. Ссегодня он уехал на лошади искать табун и пропал. Нужны проходимые машины, так как это степь. Сейчас метет и ветер», —  говорится в сообщении.

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