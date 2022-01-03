Мальчик отправился за табуном и пропал в Костанайской области

Сообщение о пропаже мальчика распространили волонтёры поисково-спасательных отрядов Костанайской области «Дос» и «10 регион».

«В посёлке Жуковка, примеро в 50 километрах от Костаная пропал 14-летний мальчик. Ссегодня он уехал на лошади искать табун и пропал. Нужны проходимые машины, так как это степь. Сейчас метет и ветер», — говорится в сообщении.