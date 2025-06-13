12 июня в городе Костанай произошла трагедия на одной из зон отдыха у реки Тобол. Молодой человек 2001 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул в воду и не вынырнул. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области в ответе на запрос.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Были организованы поисково-спасательные работы. Спустя время в 15 метрах от берега, на глубине более двух метров было обнаружено тело погибшего без признаков жизни.

В связи с произошедшим, в отношении базы отдыха, на территории которой произошёл инцидент, будет организована внеплановая проверка.

МЧС напоминает: берегите свою жизнь!

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

Выбирайте только оборудованные места для отдыха;

Не заплывайте за буйки;

Контролируйте детей, не оставляйте их без внимания;

Не ныряйте в незнакомых местах.

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