О 21-ом заболевшем рассказали в оперштабе Костанайской области

В городе Житикара Костанайской области выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 18.00 часов 20.04.2020 года)

Женщина 1986 года рождения госпитализирована в связи с близким контактом с ранее заболевшей короновирусной инфекцией. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день состояние больной удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больной. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 20.04.2020 года в области выявлен 21 человек с инфекцией COVID-19.

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