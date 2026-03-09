На большей части Казахстана в период с 10 по 12 марта ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на территорию страны будут влиять атмосферные фронты, из-за чего в разных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

В северо-восточных и центральных областях местами ожидается сильный снег. На юге и юго-востоке возможны временами сильные осадки — дождь и снег. По республике также прогнозируются усиление ветра, туман и гололедные явления, а в северных регионах возможны метели.

В большинстве областей ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

На западе ночью температура повысится с 15–28 градусов мороза до 6 градусов мороза — 2 градусов тепла, днем — с 2–13 градусов мороза до 0–10 градусов тепла.

На юго-западе ночью потеплеет с 8–16 градусов мороза до 6 градусов мороза — 2 градусов тепла, днем — с 0–8 градусов мороза до 5–13 градусов тепла.

На северо-западе температура ночью повысится с 22–33 до 2–10 градусов мороза, днем — с 15–20 градусов мороза до 2 градусов мороза — 3 градусов тепла.

На севере ночью ожидается повышение с 15–33 до 10–23 градусов мороза, днем — с 15–25 до 0–7 градусов мороза.

В центральных регионах сначала ожидается понижение температуры: ночью с 2–15 до 15–30 градусов мороза, однако к 12 марта потеплеет до 10–21 градуса мороза. Днем температура сначала снизится с 2–15 до 10–20 градусов мороза, а затем повысится до 0–10 градусов мороза.

На востоке страны прогнозируется понижение температуры ночью с 0–8 до 15–30 градусов мороза, днем — с 2 градусов мороза — 3 градусов тепла до 3–18 градусов мороза.

На юге ночью температура понизится с 2–21 до 7–23 градусов мороза, днем — с 13 градусов мороза — 5 градусов тепла до 0–5 градусов тепла.

На юго-востоке ночью ожидается понижение температуры с 11 градусов мороза — 5 градусов тепла до 10–28 градусов мороза, днем — с 6 градусов мороза — 7 градусов тепла до 0–15 градусов мороза.

