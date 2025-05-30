С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.

Пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град.

Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди.

На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.

На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.

На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.

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