С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.
Пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град.
Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди.
На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.
На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.
На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.
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