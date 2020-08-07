О бесплатной раздаче медицинских масок казахстанцам высказались в Минздраве

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на вопрос о том, есть ли возможность бесплатной раздачи медицинских масок населению, передает ИА «NewTimes.kz».

Представителей Минздрава спросили о том, почему казахстанцы не могут получить бесплатно медицинские маски, учитывая, что население обязали носить защитные средства и на улице.

«Этот вопрос проработан. Обсудим с акиматами и сделаем соответствующие расчеты. Пока в лице «СК-Фармации» будет закуплен резерв масок для того, чтобы стоимость была минимальной для розничного сектора. Этот вопрос мы тоже сейчас прорабатываем», — сказала Людмила Бюрабекова.

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов напомнил, что маски могут не носить люди с ограниченными возможностями и медицинскими противопоказаниями, а также дети до пяти лет.