О бесплатном питании для всех начальных классов сообщил новый министр просвещения РК

Учащихся начальных классов в школах Казахстана планируют обеспечить бесплатным питанием. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Особое значение для развития детей имеет качественное питание. Планируется:
- пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием;
- предоставлять одноразовое бесплатное горячее питание всем учащимся начальных классов;
- внедрить систему безналичного учета в столовых», — сообщил Бейсембаев, выступая на заседании коллегии министерства.
Министр отметил, что в 2022 году введено 247 новых школ на 136 тысяч ученических мест. По проекту модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах в 421 школе обновлены столовые, 814 библиотек. Для 475 школ приобретены 634 предметных кабинета. В 264 школах проведен капитальный и текущий ремонт.
Гани Бейсембаев пообещал продолжить модернизацию школ в малых городах и селах, улучшение инфраструктуры и безопасных условий в действующих школах.
Напомним, 4 января 2023 года Гани Бейсембаев был назначен министром просвещения.