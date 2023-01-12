О бесплатном питании для всех начальных классов сообщил новый министр просвещения РК

Учащихся начальных классов в школах Казахстана планируют обеспечить бесплатным питанием. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Tengrinews.kz.

«Особое значение для развития детей имеет качественное питание. Планируется:

пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием;

предоставлять одноразовое бесплатное горячее питание всем учащимся начальных классов;

внедрить систему безналичного учета в столовых», — сообщил Бейсембаев, выступая на заседании коллегии министерства.

Министр отметил, что в 2022 году введено 247 новых школ на 136 тысяч ученических мест. По проекту модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах в 421 школе обновлены столовые, 814 библиотек. Для 475 школ приобретены 634 предметных кабинета. В 264 школах проведен капитальный и текущий ремонт.

Гани Бейсембаев пообещал продолжить модернизацию школ в малых городах и селах, улучшение инфраструктуры и безопасных условий в действующих школах.

Напомним, 4 января 2023 года Гани Бейсембаев был назначен министром просвещения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.