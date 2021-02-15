О чем рассказал аким Костаная на отчетной встрече с населением?

Аким Костаная провел отчетную встречу перед населением. Кайрат Ахметов подвел итоги года ушедшего и рассказал о планах на 2021. Особое внимание он уделил вопросам обеспеченности населения жильем.

Ведь именно этот показатель является фактором развития экономики и качества жизни. Активно строительство жилья ведется в новых микрорайонах города. В прошлом году в эксплуатацию введено 32 многоэтажных жилых дома, а это 3313 квартир. В целом темпы строительства выросли, по сравнению с 2019 годом, отметил аким.

«В рамках реализации государственной программы «Нурлы жер» введено в эксплуатацию 275 тысяч квадратных метров жилья или 112 % к уровню 2019 года. На строительство жилья и инженерных коммуникаций выделено 14,3 миллиардов тенге, в том числе на объекты жилищного строительства 7,6 миллиарда тенге, на объекты инфраструктуры 6,7 миллиардов. В текущем году на строительство жилья и инженерных коммуникаций предусмотрено почти 11 миллиардов тенге», — отметил аким Костаная.

В текущем году планируется ввод двухсот восьмидесяти тысяч квадратных метров жилья за счет бюджетных средств, а это 28 домов — из них 3 арендных и 25 кредитных. На встрече акиму задали вопрос, строятся ли отдельные дома для социально-уязвимых слоев населения. Кайрат Ахметов пояснил — что 20% квартир в арендных домах выделяются именно для этих групп. Строить отдельно — возможности нет. В этом году планируется приобрести 50 квартир для этой категории.

«В настоящее время стоящих на учете ,нуждающихся в жилье граждан при акимате города состоит более 11 000 человек. В отдельную категорию выделены многодетные семьи. На сегодняшний день на учете состоит 170 семей. В целях снижения очередности для данной категории граждан государством приняты беспрецедентные меры. В прошлом году из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 135 миллионов тенге, то есть на приобретение 100 квартир, средняя стоимость одной квартиры 11 миллионов 362 тысячи тенге», — говорит Ахметов.