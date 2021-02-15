О чем рассказал аким Костаная на отчетной встрече с населением?

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Аким Костаная провел отчетную встречу перед населением. Кайрат Ахметов подвел итоги года ушедшего и рассказал о планах на 2021. Особое внимание он уделил вопросам обеспеченности населения жильем.
Ведь именно этот показатель является фактором развития экономики и качества жизни. Активно строительство жилья ведется в новых микрорайонах города. В прошлом году в эксплуатацию введено 32 многоэтажных жилых дома, а это 3313 квартир. В целом темпы строительства выросли, по сравнению с 2019 годом, отметил аким.
«В рамках реализации государственной программы «Нурлы жер» введено в эксплуатацию 275 тысяч квадратных метров жилья или 112 % к уровню 2019 года. На строительство жилья и инженерных коммуникаций выделено 14,3 миллиардов тенге, в том числе на объекты жилищного строительства 7,6 миллиарда тенге, на объекты инфраструктуры 6,7 миллиардов. В текущем году на строительство жилья и инженерных коммуникаций предусмотрено почти 11 миллиардов тенге», — отметил аким Костаная.
В текущем году планируется ввод двухсот восьмидесяти тысяч квадратных метров жилья за счет бюджетных средств, а это 28 домов — из них 3 арендных и 25 кредитных. На встрече акиму задали вопрос, строятся ли отдельные дома для социально-уязвимых слоев населения. Кайрат Ахметов пояснил — что 20% квартир в арендных домах выделяются именно для этих групп. Строить отдельно — возможности нет. В этом году планируется приобрести 50 квартир для этой категории.
«В настоящее время стоящих на учете ,нуждающихся в жилье граждан при акимате города состоит более 11 000 человек. В отдельную категорию выделены многодетные семьи. На сегодняшний день на учете состоит 170 семей. В целях снижения очередности для данной категории граждан государством приняты беспрецедентные меры. В прошлом году из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 135 миллионов тенге, то есть на приобретение 100 квартир, средняя стоимость одной квартиры 11 миллионов 362 тысячи тенге», — говорит Ахметов.
Не остается без внимания и благоустройство дворовых территорий. По словам акима в городе насчитывается 423 двора, 161 отремонтировали в прошлом году, 75 будет охвачено в этом. В фокусе внимания ремонт детских площадок и футбольных кортов. В прошлом году подошли и к аспекту с освещенностью улиц. На 169 — появился свет. К слову, появится не только свет, но и газ. 103 миллиона тенге выделено на газификацию по 4 проектам. К газу подключат улицы Узкоколейную, Мостовую, Линейную, Киевскую, Сарыбая и Лизы Чайкиной. Приятная новость ждет и некоторых жителей нескольких улиц города. Отремонтируют фасады девяти домов по Аль-Фараби в границах ж/д вокзала — Майлина и 19 домов по улице Бородина. От проспекта Назарбаева до Валиханова.
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