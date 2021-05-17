О чем спросят казахстанцев во время переписи населения

Всего 87 вопросов будет задано гражданам Казахстана при проведении национальной переписи 2021 года, сообщает zakon.kz.

Перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов. Основой для расширения послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ, — сообщили в Бюро национальной статистики.

В переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками.

Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

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