Прогноз погоды на три дня представили синоптики Казгидропета.



Очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, 28 января на западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.

По РК прогнозируется туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики гололед. В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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