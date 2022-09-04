О десяти пострадавших во время пожара в Костанайской области заявили в МЧС

О десяти пострадавших во время пожара в Костанайской области заявили в пресс-службе МЧС, передает Tengrinews.kz.

«Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего,

1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых

4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой», — сообщили в ведомстве.

По данным РГП «Казгидромет» 4.09.2022 года на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

Пожары на территории нефтебазы с. Аманкарагай (административное здание) и в с. Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен.

Пожары в жилых домах с. Аманкарагай и с. Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего -908 пассажиров).

В 10.00 4.09.2022 года ожидается прибытие сводного отряда ДЧС города Нур-Султан в составе 15 автоцистерн, 2 Вахтовки, 1 автомобиля сопровождения, 98 человек личного состава.

В 6.30 4.09.2022 года из г. Алматы запланирован вылет в Костанайскую область 2-х вертолетов МЧС с водосливными устройствами.

Напомним, с 16.00 3.09.2022 года зарегистрирован переход пожара на жилые строения с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы в итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строении.

В тушении пожара были задействованы силы и средства 77 ед. техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 450 чел. личного состава: МЧС — 40 ед. техники, 261 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 (г. Караганда)); МВД — 33 чел. личного состава; Минобороны — 20 чел. личного состава; Лесхоз — 32 ед. техники,83 чел. лесной охраны; РГКП «КазАвиаЛесохрана» — 12 чел., 2 ед.техники,1 воздушное судно; МИО — 3 ед. техники, 20 чел. личного состава; АО «КТЖ» — 5 пожарных поезда (21 чел.). Забор воды вертолетами для водосливных устройств велся из естественного водоема на расстоянии 25 км от места. Проведен 21 сброс на тушение.