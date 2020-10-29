О долгах по микрозаймам заемщиков будут уведомлять

Ломбарды и микрокредитные организации отныне должны уведомлять своих клиентов об образовавшемся у них долге. Такое правило появилось в казахстанском законодательстве в этом месяце. Прогнозируется, что оно позволит избежать многих неудобных ситуаций для заемщика, передает alau.kz

В работе микрофинансовых организаций, к которым относятся ломбарды, кредитные товарищества, онлайн-кредиты, произошли изменения. Они внесены в этом месяце и призваны снять социальную напряженность среди населения. А все потому, что теперь заемщикам по микрокредитам должны вовремя сообщать о том, что у них образовался долг.

«Дело в том, что раньше норма не предусматривала уведомление заемщика о возникновении просроченной задолженности. Теперь согласно изменениям микрофинансовая организация, когда у заемщика возникает просроченная задолженность, она должна в порядке и в сроки предусмотренные договором уведомить заемщика о том, что, по сути, задолженность возникла»,- пояснил Асет Куанышбаев, начальник управления региональных представителей в городе Костанай Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Таким сроком называют 15 календарных дней с момента образования долга. За это время микрофинансовые организации должны связаться со своим клиентом и уведомить его не только о факте задолженности, но и предложить варианты урегулирования ситуации, а также разъяснить последствия неоплаты. Раньше эта процедура законом не закреплялась, а значит, микрофинансовые компании могли сразу обратиться с иском в суд или направить к заемщику коллекторов. Так что человек узнавал о своем долге постфактум.

«После того, как заемщик получает такое уведомление, он вправе в течение 30 календарных дней с момента возникновения просрочки обратиться в микрофинансовую организацию, своему кредитору, а также предложить свои варианты урегулирования этого вопроса. Если вдруг заемщик не отреагирует, не напишет заявление либо каким-то образом выразит свой отказ, то только после этого микрофинансовая организация сможет приступить к мерам взыскания»,- сообщил Асет Куанышбаев.

Жалобы от заемщиков, которые не знали о накопившихся долгах, нередко поступали в ведомство, где служит Асет Куанышбаев. Теперь гос.служащий надеется, что ситуация исправится благодаря изменения в законе. Однако чтобы максимально обезопасить себя от проблем по кредитам, не стоит забывать о старом и давно проверенном совете.

«Согласитесь, когда договор банковского займа содержит 11-12 листов – это очень сложно. Есть определенные банковские термины, которые не все люди понимают. Опять же это время. Эту проблему может решить титульный лист. Титульный лист содержит все основные моменты. В идеале прочитать лучше весь договор банковского займа. В договоре содержатся права, обязанности»,- сказал начальник управления.

Изменения в законе по уведомлению о задолженностях были приняты 19 октября. С этого же момента они начали свое действие по всей территории страны.

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