Министерство просвещения РК сообщило о дополнительных каникулах для школьников.

Семь дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах

В казахстанских школах с 9 января 2025 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.

🎒 Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года.

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