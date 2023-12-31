О движении поездов в праздничные дни сообщили казахстанцам

В преддверии новогодних и праздничных дней работники железнодорожного транспорта, задействованные в перевозках, переведены на усиленный режим работы. В КТЖ продолжает работу оперативный штаб для обеспечения своевременной доставки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Пассажиропоток не останавливается ни на минуту. Вокзалы работают в штатном режиме. Пассажирские и пригородные поезда продолжают курсировать в праздничные дни. Для комфорта пассажиров проведены оперативные мероприятия и добавлены 22 тыс. мест за счет дополнительных поездов и прицепных вагонов.

За минувшие 2 дня эвакуированы дополнительными поездами, прицепными вагонами и курсирующими поездами свыше 4 тыс.пассажиров из занесенных снегом районов.

Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме. С 29 по 31 декабря с железнодорожных путей вывезено более 25 тыс. кубометров снега, очищено 7,3 тыс. километров путей. В работе по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега задействовано более 90 единиц специализированной снегоочистительной и снегоуборочной техники и свыше 4,6 тыс. работников. В случае необходимости количество техники и железнодорожников будет увеличено.

В эти сутки в рейс вышли около 2 тыс. машинистов и их помощников. Для обеспечения безопасности движения в условиях непогоды локомотивные бригады проявляет особую бдительность.

Для создания праздничного настроения вагоны были украшены в новогодней тематике. А маленьких пассажиров поздравляют и угощают сладостями главные герой Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

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