О «феномене» Костанайской области спросили Биртанова

Министра здравоохранения Елжана Биртанова спросили о «феномене» Костанайской области — в этом регионе нет зарегистрированных случаев коронавируса, передает Tengrinews.kz.

На специальном онлайн-брифинге был озвучен вопрос журналистов — у главы Минздрава в прямом эфире поинтересовались, почему в Костанайской области нет случаев заражения коронавирусом.

«Я хотел бы напомнить начало марта, когда все задавались подобным вопросом, говорили: «Объясните феномен Казахстана, почему болеют, все кроме Казахстана. Вы, наверное, что-то скрываете».

«Никакого феномена нет, есть естественные механизмы передачи инфекции, зависит от трафика перемещения людей, от эффективности карантинных мер. Усиленная работа медиков Костанайской области дает нам такой неплохой результат. Я желаю им в этом плане дальнейших успехов и постараться, чтобы они не допустили вспышки, если больные появятся. Медики Костанайской области находятся в полной готовности», — сказал Биртанов.

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