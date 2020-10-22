О формате обучения во второй четверти высказались в Минздраве

В Минздраве Казахстана надеются на то, что вторая четверть в школах страны пройдет так же, как и первая, дистанционно, но с работой дежурных классов. При этом в регионах готовятся и к пессимистичному сценарию — закупают лекарства, готовят на всякий случай стационары для заболевших коронавирусной инфекцией. Также в Минздраве заявили, что отменяются выплаты из госоцфонда заболевшим COVID-19 медикам.

В Казахстане за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 1,2 раза. Об этом сообщили в Минздраве. По официальным данным, рост наблюдается в 12 регионах. В сутки фиксируется больше 140 лабораторно- подтвержденных случаев и еще 36 вероятных случаев коронавирусной инфекции, лабораторно неподтвержденных. Минздрав разработал три плана развития ситуации, продолжает закупать дополнительные лекарства, а в областях готовы в любой момент развернуть стационары.

«По среднему сценарию на самом деле СК»Фармация» готовит так называемую подушку безопасности при ухудшении ситуации, которая также нами не исключается и все три сценария нами прорабатываются. В этой связи объем неснижаемого запаса закупается по прогнозам для формирования достаточного объема лекарственных средств, в случае ухудшения ситуации. Закупаются 44 наименования остродефицитных и востребованных лекарственных средств на сумму 8,2 млрд тенге, это порядка на 60 тысяч пациентов»,- сказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

Помимо этого с начала учебного года зарегистрировано 250 случаев коронавируса среди школьников. 105 случаев в дежурных классах. И пока, как подчеркнула Айжан Есмагамбетова, казахстанские школьники могут продолжить обучаться дистанционно и во второй четверти.

«Пока на сегодняшний день, с учетом этой же эпидемиологической ситуации, рекомендации Минздрава по-прежнему остаются теми же, то есть обучение проводить в онлайн-режиме. Офлайн-режим сохранять пока что только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школ наполняемостью до 180 детей»,- говорит председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

Еще одна важная новость, озвученная Минздравом. Казахстанским медикам прекратили выплачивать единовременные компенсации по случаю заболевания коронавирусной инфекцией. С 20 октября был отменен прием новых заявок на социальные выплаты медработникам, подчеркнул первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Единовременные выплаты оставшимся 5 процентам, или 421 медработнику, сейчас находятся на стадии оформления на уровне региональных комиссий и вносятся в информационную систему. По ним выплаты будут произведены до конца недели, срок — до 23 октября 2020 года. При допущении заболеваемости на работе меры поддержки впредь будут оказываться за счет средств медорганизаций или профсоюзных организаций, также средств местных исполнительных органов. Это станет дополнительной мотивацией для руководителей медорганизаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты, контролю за исполнением санэпидрежима»,- заключил Марат Шоранов.

Теперь заболевание коронавирусной инфекцией на рабочем месте будет расцениваться как внутрибольничная инфекция. Также перестанут выделять из госфонда социального страхования единовременные выплаты в 10 миллионов тенге при летальных случаях заболевших коронавирусной инфекцией врачей. Это передано на рассмотрение в акиматы и медорганизации. Однако в Минздраве подчеркнули, что сохраняются надбавки к ежемесячной зарплате медиков, задействованных в мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, по трем категориям до конца 2020 года.

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