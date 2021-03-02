О форме для школьников высказались в МОН РК

Относительно вопроса школьной формы высказалась вице-министр министерства образования и науки Казахстана Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Решение относительно школьной формы принимают сами родители

Школьникам разрешается быть в школах в свободной и аккуратной одежде.

«В Министерстве образования и науки еще в начале учебного года был подписан приказ, который в текущем учебном году предоставил родителям возможность самостоятельно принимать решение. Это сделано для удобства школьников и родителей в условиях карантинных ограничений», – сказала Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Все принимаемые решения должны доводиться до родителей учеников заблаговременно.

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