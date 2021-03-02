О форме для школьников высказались в МОН РК

Фото из открытых источников
Относительно вопроса школьной формы высказалась вице-министр министерства образования и науки Казахстана Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Решение относительно школьной формы принимают сами родители
Школьникам разрешается быть в школах в свободной и аккуратной одежде.
«В Министерстве образования и науки еще в начале учебного года был подписан приказ, который в текущем учебном году предоставил родителям возможность самостоятельно принимать решение. Это сделано для удобства школьников и родителей в условиях карантинных ограничений», – сказала Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Все принимаемые решения должны доводиться до родителей учеников заблаговременно.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области