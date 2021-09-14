О готовности к отопительному сезону рассказали в КТЭК

Испытание гидравлических теплосетей, или как его еще называют – опрессовка уже завершилась, без крупных порывов. А в рамках инвестиционной программы произведен ремонт котельных, что, по мнению руководства КТЭК, обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей города.

Все меньше остается времени до подключения в дома жителей Костаная отопления. Сейчас теплокомпания проводит необходимы мероприятия для бесперебойной подачи тепла. Одно из важных — испытание теплосетей. 30 августа завершилась осенняя опрессовка, а все порывы, выявленные во время нее уже устранили.

«Инвестиционная программа на 2021 год , в целях подготовки к отопительному сезону в 2021-2022 году проведены осенние испытания гидравлических тепловых сетей с 9 августа по 30 августа. Выявлено 4 порыва и 21 дефект. По состоянию на 10 сентября все порывы своевременно устранены»,- говорит и.о директора ГКП КТЭК Вячеслав Плотников.

Помимо этого производится и ремонт на самих котельных. Так, например, в прошлом году капитально отремонтировали паровой котел ТЭЦ, который установили 60 лет назад. По словам Вячеслава Плотникова, капремонт позволил снизить износ основных средств, в том числе тепловых сетей, потери тепловой энергии и потребление природного газа.

«Паровой котел № 1 установленный на ТЭЦ марка котла БМ-35 введен в эксплуатацию в 1961 году , то есть котел эксплуатируется 60 лет. За время эксплуатации котла, произведено 8 капитальных ремонтов, вместо 15 положенных по инструкции, один ремонт раз в четыре года. Эффект экономия природного газа 3782 тысячи нанометров, снижение износа основных средств с 84% до 67 %»,- отмечает Плотников.

Что касается важного для потребителей момента — тарифа на теплоэнергию, то, по словам Вячеслава Плотникова, произошло его очередное снижение, и сегодня он соответствует уровню 2016 года.

«Тарифы и тарифная смета на услуги теплоснабжения 2021 год. В июне 2020 года предприятие направило в уполномоченный орган заявку на утверждение тарифной сметы на услуги теплоснабжения на следующий долгосрочный период 2021-2025 годов. В течении текущего года тариф изменен четырежды, причем средний тариф снижен по отношению к действующему в 2020 году на 11%»

За текущий год тариф для потребителей изменился четырежды, при чем каждый раз в сторону уменьшения

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.