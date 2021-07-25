Итоговая явка избирателей в Костанайской области

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 84,4 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

Наименование района, города % Алтынсаринский — 88,8 Амангельдинский — 84,3 Аулиекольский — 84,2 Денисовский — 80,2 Джангельдинский — 92,3 Житикаринский — 83,3 Камыстинский — 80,1 Карабалыкский — 77,3 Карасуский — 85,2 Костанайский — 81,8 Мендыкаринский — 85,3 Наурзумский — 81,3 Сарыкольский — 85,2 район Б.Майлина — 75,0 Узункольский — 88,7 Федоровский — 88,8 г.Аркалык — 95,4 г.Лисаковск — 89,4 г.Рудный — 89,4

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