Итоговая явка избирателей в Костанайской области

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 84,4 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
|Наименование района, города
|%
|Алтынсаринский
|—
|88,8
|Амангельдинский
|—
|84,3
|Аулиекольский
|—
|84,2
|Денисовский
|—
|80,2
|Джангельдинский
|—
|92,3
|Житикаринский
|—
|83,3
|Камыстинский
|—
|80,1
|Карабалыкский
|—
|77,3
|Карасуский
|—
|85,2
|Костанайский
|—
|81,8
|Мендыкаринский
|—
|85,3
|Наурзумский
|—
|81,3
|Сарыкольский
|—
|85,2
|район Б.Майлина
|—
|75,0
|Узункольский
|—
|88,7
|Федоровский
|—
|88,8
|г.Аркалык
|—
|95,4
|г.Лисаковск
|—
|89,4
|г.Рудный
|—
|89,4
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