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Итоговая явка избирателей в Костанайской области

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 84,4 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

Наименование района, города

 

 %
Алтынсаринский 88,8
Амангельдинский 84,3
Аулиекольский 84,2
Денисовский 80,2
Джангельдинский 92,3
Житикаринский 83,3
Камыстинский 80,1
Карабалыкский 77,3
Карасуский 85,2
Костанайский 81,8
Мендыкаринский 85,3
Наурзумский 81,3
Сарыкольский 85,2
район Б.Майлина 75,0
Узункольский 88,7
Федоровский 88,8
г.Аркалык 95,4
г.Лисаковск 89,4
г.Рудный 89,4

 

 

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