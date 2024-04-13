О качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве

Специалистами территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав РК.

В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тыс проб питьевой воды.

В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов.

По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, с контрольным отбором проб питьевой воды.

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