О качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве

Фото пресс-службы минздрава РК
Специалистами территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав РК.
В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тыс проб питьевой воды.
В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов.
По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, с контрольным отбором проб питьевой воды.