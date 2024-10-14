Во время правительственного часа в Мажилисе Жакупова выступила с докладом, затронув вопрос неформальной занятости казахстанцев. Министр назвала это большим вызовом.

«Ежемесячный мониторинг баз данных нашего министерства показывает, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов», — сказала Светлана Жакупова.

Министр добавила, что в 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 триллионов тенге. В то же время, по оценкам Бюро национальной статистики, фонд оплаты труда превышает эту цифру почти в два раза — 38 триллионов тенге.