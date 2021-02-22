О количестве заболевших COVID-19 сообщили в оперативном штабе Костанайской области

фото из открытых источников
Заболевшие: 41 житель г. Костанай, 7 — г.Лисаковск, 6 — г.Рудный, 3 – Алтынсаринского района, по 2 – г. Аркалык, г.Житикары, Карасуского и им Майлина районов, по 1 – Амангельдинского и Камыстинского районов.
21 февраля в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.
46 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 21 февраля зарегистрировано 11918 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных – 10357.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области