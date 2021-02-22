О количестве заболевших COVID-19 сообщили в оперативном штабе Костанайской области

Заболевшие: 41 житель г. Костанай, 7 — г.Лисаковск, 6 — г.Рудный, 3 – Алтынсаринского района, по 2 – г. Аркалык, г.Житикары, Карасуского и им Майлина районов, по 1 – Амангельдинского и Камыстинского районов.

21 февраля в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.

46 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 21 февраля зарегистрировано 11918 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 10357.

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