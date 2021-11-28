В КГД прокомментировали ролик о контроле мобильных переводов таксистам

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В сети распространяется информация о якобы повсеместном контроле мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, в том числе частным извозом. В Комитете госдоходов Казахстана прокомментировали ситуацию, передает zakon.kz.
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Следует отметить, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому всего 1% от общего дохода. К примеру, если доход 300 тыс. тенге, то налог будет всего 3 тыс. тенге в месяц, — сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов РК.
Как уточняется, покупка кассового аппарата необязательна.
Отмечается, что существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн-кассовых аппаратов. Со следующего года вводится СНР с использованием мобильного приложения e-Salyk Business.
В данном приложении можно зарегистрировать ИП, выбрать режим налогообложения, приложение может использоваться в качестве кассового аппарата. Оплату налогов и платежей также можно провести при помощи данного приложения, отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.
Ранее, с целью развития малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели были освобождены от уплаты налогов до 2023 года, а также объявлен мораторий на проведение проверок. В связи с этим призываем предпринимателей вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально в преддверии внедрения всеобщего декларирования.Пресс-служба Комитета государственных доходов РК
Сообщается, что 6 декабря на площадке «Правмедиа» директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Арман Тян ответит на вопросы налогообложения новых форм занятости на основе интернет-платформ (водители такси, курьеры и другие).
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