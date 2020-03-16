О мерах по сдерживанию цен на продукты рассказали в областном акимате

С начала этого года в Костанайской области больше всего подорожала плодоовощная продукция. Но если здесь пороговый уровень цен не превышен, то с мясом кур дело обстоит иначе. Поэтому специальной комиссией была установлена предельная розничная цена, передает alau.kz

Сегодня в областном акимате обсуждались меры по стабилизации цен на социально-значимые продукты. Почти все они производятся в нашем регионе, за исключением сахара — его импортируют. Мясо кур тоже в основном импортное, поскольку того, что производится в регионе, не достаточно. Но власти заверяют, что проблем с количеством продуктов не будет. К примеру, сейчас запасы продуктов на складах торговых сетей составляют более 64 тыс. тонн, в региональном стабилизационном фонде — 6 с половиной тыс.тонн. Если говорить подробнее, то картофелем население области будет обеспечено на 56 дней.

«Моркови — 49 дней, луку — 62 дня, капусте — 11 дней, рису- 50, говядине -16, свинине — 12, мясу птицы -29, яиц- 32, крупе гречневой -28, молоку- 9, маслу растительному — 27, сахару — 1 месяц, маслу сливочному — 4 месяца, соли — 7 месяцев, муке и макаронным изделиям — на год», — рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

Цены на продукты тоже стараются держать на контроле. По словам Жансултана Таукенова, с начала года превышение пороговых значений (15%) наблюдается только по мясу кур. Здесь причинами стали курс рубля, доллара, и, как следствие, повышение стоимости кормов, ветпрепаратов и прочих расходов производства. Поэтому специальной комиссией уже было принято решение, установить предельную розничную стоимость за килограмм. Она должна составлять 880 тенге.

«По состоянию на 10 марта наибольший рост цен произошел на плодоовощную продукцию, стоимость килограмма картофеля составляет 83 тенге/кг, дорогой картофель реализуется в Камыстинском районе – 87 тенге/кг, дешевый в Мендыкаринском районе – 70 тенге/кг. Стоимость моркови составляет 82 тенге за кг, по 90 тенге морковь реализуется в Житикаринском и Узункольском районах, в Костанайской районе по 78 тенге за кг», — пояснил Жансултан Таукенов.

Жансултан Таукенов отметил, что рост цен свидетельствует о недостаточном контроле за ценообразованием акиматами районов и городов, не все районы должным образом проводят работу по сдерживанию цен. Так, к примеру, высокая стоимость муки 1 сорта наблюдается в Аулиекольском районе — 118 тенге. В целом же стоимость хлеба по области не превышает 83 тенге.

«По хлебу, я в Житикаре был в субботу посмотрел. Там в целом по 75 тенге за булку, аким района мне докладывал. Но конечно хлеб не 600 грамм, намного легче. Об этом тоже надо говорить, но тем не менее выбор для населения есть. Те регионы, где цена выше должны привести в соответствие. Муки достаточно для этого», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области отметил, что для стабилизации цен на продовольственные товары проводятся регулярные сельхозярмарки. С начала года их было уже 66, последняя, к слову, была в эти выходные. На ней особым спросом пользовались мука, макароны и крупы из стабфонда. В целом на ярмарках жители области купили 451 тонну продукции. Еще одной мерой по сдерживанию цен станет еженедельный мониторинг за розничными сетями, в случаях завышения цен будет привлекаться антимонопольное ведомство.

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