Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с Премьер-министром Олжас Бектенов. Президент был проинформирован о ходе исполнения его поручений, направленных на реализацию экономических реформ и дальнейшее повышение благосостояния граждан.

Итоги социально-экономического развития

Олжас Бектенов доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год. По его словам, благодаря реализации задач по диверсификации экономики более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, в строительстве — 14,7%, в торговле — 8,8%, в сельском хозяйстве — 6,1%, в обрабатывающей промышленности — 5,9%. Инвестиции в основной капитал достигли 18,5 трлн тенге, при этом приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.

Макроэкономическая стабилизация и доходы населения

Премьер-министр также проинформировал о реализации Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

Приоритетом программы является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением качества жизни. В числе ключевых мер — шаги по снижению уровня инфляции.

Инфраструктура, бизнес и граница

В ходе встречи было отмечено, что в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Кроме того, запущен реестр казахстанских товаропроизводителей и принята единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ».

Отопительный сезон и подготовка к посевной

Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также о раннем финансировании посевной кампании 2026 года. Эти меры направлены на сохранение и дальнейшее увеличение объёмов урожая с акцентом на переработку и экспорт сельскохозяйственной продукции.

Поручения Президента

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по обеспечению устойчивого развития страны в интересах граждан. Глава государства дал ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, а также модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.

