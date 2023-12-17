О надвигающемся циклоне предупредил водителей КазАвтоЖол

С 16 по 21 декабря ожидается ухудшение погодных условий в нескольких регионах.

В АО «НК «КазАвтоЖол» предупредили водителей о предстоящем ухудшении погодных условий на дорогах страны, сообщает informburo.kz

«Согласно информации синоптиков, с вечера 16-го по 21 декабря ожидается ухудшение погодных условий, вызванное надвигающимся циклоном с Западной части страны. В ближайшие несколько дней в некоторых регионах прогнозируют непогоду: обильные осадки, понижение температуры, гололёд, порывистый ветер, ограниченная видимость. 16-17 декабря циклон достигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. С 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий», – говорится в сообщении.

В связи с этим подразделения КазАвтоЖол переведут на усиленный режим работы. В дежурствах планируют задействовать около 500 единиц спецтехники и 700 сотрудников дорожной службы

На текущий момент из-за ухудшения погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель) введено ограничение движения транспорта на пяти участках автодорог республиканского значения в четырёх областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Жетысуской.

«Просим ограничить выезды из близлежащих населённых пунктов, включая крупные города, для безопасности пассажиров», – обратились в КазАвтоЖоле.

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