О наличии и отсутствии мест в детских садах рассказали в отделе образования Костаная

Спустя полтора месяца после официального запроса, городской отдел образования нашел время ответить на вопросы, которые присылают в инстаграм телеканала Алау родители.

«В новом учебном году на 2022-2023 учебный год будут набраны 31 группа с государственным языком обучения и 17 групп на русском языке обучения. Соответственно на новый учебный год в садах со смешаны языком обучения будет 89 групп на казахском языке обучения и 115 групп на русском языке обучения», — говорит руководитель отдела дошкольного воспитания отдела образования Костаная Лидия Бугатаева.

Как пояснили в отделе образования, речи о сокращении групп с русским языком обучения нет. А увеличение ясли-групп с госязыком связано с тем, что к ним поступает большое количество просьб от родителей, в основном по телефону.

«Это изучение потребностей родителей, учет контингента детей, также анализ наличия свободных мест в дошкольных организациях. Многие родители с русским языком, хотят отдать своих детей в группы с госязыком обучения, понимая, что знание госзяыка — это очень важно для каждого гражданина», — отмечает Бугатаева.

К слову, набор в группы с госязыком обучения, как в садах находящихся в центре и в микрорайонах, уже завершен. А вот в группах с русским языком свободные места еще есть, причем рядом с садами, по которым было больше всего вопросов — это 69-ый сад и 44-ый.

«Территориально к 44-ому — «Саби», есть наличие свободных мест. КЖБИ — это «Мирас» и «Sweet baby», там есть наличие свободных мест. И еще одна проблема, выпускники могут до 1-го августа находиться в группах, по мере выпуска выпускников, открываются свободные места», — объяснила руководитель отдела.

Таким образом проверять наличие свободных мест, родители смогут вплоть до первого августа. На сайте Индиго, по мере того, как будут выбывать выпускники, они будут появляться. Кроме того, в частном детском саду, расположенном в КЖБИ, планируют набрать еще одну группу с русским языком обучения на 20 мест уже в этом учебном году. Выбрать детский сад родители могут любой, вне зависимости от места прописки. Если это удобно логистически, то ребенка с центра могут отдать, к примеру, в любой из садов в микрорайонах.

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