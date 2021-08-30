О неожиданном последствии COVID-19 при беременности заявили врачи

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Ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, мать которого на пятой-шестой неделе беременности перенесла коронавирус, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития.
Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что порок развития глаза был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.
«Безусловно, наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности, ведутся… В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды.
У младенцев, появившихся на свет раньше срока по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», — отметила Пшеничная.
По ее словам, если беременная женщина болеет тяжело, плод также испытывает гипоксию, что может оказать влияние на развитие ребенка.
Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса инфекции, подчеркнула Пшеничная.
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