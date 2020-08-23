О ношении масок детьми до 12 лет высказались в ВОЗ

На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликованы рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно ношения масок детьми и возраста, с которого ношение масок является обязательным, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски. Данная рекомендация сформулирована исходя из соображений безопасности, с учетом общих интересов ребенка, а также способности детей соблюдать правила ношения масок при минимальной помощи со стороны», — говорится в рекомендациях.

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше пользоваться масками на одинаковых со взрослыми условиях, особенно при невозможности обеспечить нахождение ребенка на расстоянии как минимум одного метра от окружающих в районах массовой передачи инфекции.

По мнению организаций, решения о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6-11 лет должны приниматься с учетом того, происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача инфекции и способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской. Также должны учитываться доступность масок и возможность их стирки и замены в тех или иных условиях (например, в школе или детских учреждениях) и, кроме того, возможность надлежащего контроля со стороны взрослых и выдачи ими указаний ребенку по надеванию, снятию и безопасному ношению маски.

При принятии решения о ношении масок детьми от 6 до 11 лет необходимо учитывать и возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального развития ребенка, которые должны оцениваться совместно с преподавателями, родителями и медицинскими специалистами, специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его взаимодействия с людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения болезни, в частности с пожилыми людьми и лицами, страдающими фоновыми заболеваниями.

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