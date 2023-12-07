О новой схеме телефонного мошенничества предупреждают казахстанцев

В Казахстане появилась новая схема телефонного мошенничества. В связи с этим жителей Костанайской области просят быть осторожными. На этот раз мошенники используют возможности искусственного интеллекта.

«Как это происходит. То есть злоумышленники собирают данные в социальных сетях, интернете с помощью специальных программ искусственного интеллекта, обрабатывают эти голосовые сообщения и используют их для того, чтобы звонить от имени близких или родственников с целью получения персональных данных, денежных средств», — сообщил заместитель директора КФ «Национального банка РК» Жанна Омарханова.

Аферисты звонят людям с анонимных номеров, чтобы получить образец голоса. После чего в дело вступают современные технологии. После обработки записи, злоумышленники используют её в корыстных целях. Поэтому Национальный Банк Казахстана призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков с неизвестных номеров и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора, даже если вам кажется, что вы разговариваете по телефону со своим родственником или другом.

«Не нужно разговаривать по неизвестным номерам, не нужно реагировать по анонимным номерам, разговаривать с незнакомыми людьми. Даже если голоса похожи на ваших близких. Положить трубку и перезвонить своим близким. Ни в коем случае не скачивать никакие мобильные приложения, никому не озвучивайте никаких смс- сообщений», — говорит заместитель директора КФ «Национального банка РК» Жанна Омарханова.

В случае получения подобных звонков, в Нацбанке рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Также можно проконсультироваться в контакт-центре Нацбанка по короткому номеру 1477.

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