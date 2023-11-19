О новой выплате людям, работающим во вредных условиях труда, рассказала глава Минтруда в Костанайской области

Глава министерства труда и социальной защиты посетила Костанайскую область с рабочим визитом. Она побывала в Рудном на нескольких объектах города горняков, после встретилась с работниками промышленных предприятий области. Светлана Жакупова рассказала о назначении специальных социальных выплат для отдельных категорий граждан.

Речь идёт о тех, кто работает во вредных условиях. Говорили и о концепции безопасного труда. Документ уже разработан и сейчас находится на обсуждении.

«Данная концепция безопасного труда предполагает внедрение системы интегральной оценки рабочего места. Для того чтобы чётко разграничить буквально те рабочие места, где присутствуют вредные производственные факторы. Для того чтобы определить ответственность работодателя, который должен обеспечить средствами индивидуальной защиты. Необходимо отметить, что не только техника безопасности, но и промышленная безопасность должна быть вкупе», — отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Говорили на встрече об основных подходах для назначения новой специальной социальной

выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет и до достижения ими пенсионного возраста. Этот законопроект сейчас уже получил одобрение. Эта выплата составит более 200 тысяч тенге, и эту сумму будут индексировать ежегодно. Встреча прошла в формате открытого микрофона, и любой желающий мог задать министру вопрос.

«Шахтеры выступили с инициативой и сегодня этот проект находится в мажилисе парламента о снижении пенсионного возраста. Если действительно государство пойдет по этому вопросу навстречу, у нас тоже в отрасли есть шахтеры, которые работают в шахтах, шахты немного другие, но также в подземных условиях», — говорит председатель Костанайской областной организации ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный профсоюз» Михаил Литошенко.

Светлана Жакупова отмечает, что если поправки примут, то в список тех, кому снизят пенсионный возраст, войдут вместе с шахтерами и работники металлургии, химической промышленности, а также сотрудники больниц, где есть вредные производственные факторы. Также люди интересовались и тем, как будут производиться отчисления в ОСМС, если пенсионный возраст снизят до 55 лет. Можно ли будет автоматически получить — 15-ю категорию, то есть когда за них будет платить государство.

«Если в 55 лет человек действительно может доработать до 63 лет легкий труд и так далее, у него будут эти отчисления. Если он трудоустроится, здесь работодатель будет платить, тут 15-ая категория. И здесь взносы. Поэтому, мы и говорим, если будет работать, то будет платить работодатель. Если не будет работать, то обязательно статус безработного», — отметили на встрече.

В ходе рабочей поездки Светлана Жакупова также провела и личный прием граждан.

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