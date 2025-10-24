USD 538.11 EUR 623.51 RUB 6.61

О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

— Сегодня, 12:26
pixabay.com

В Казахстане выявили новый способ мошенничества – звонки по якобы просроченной подаче декларации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел 24 октября, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя «уладить вопрос» в течение трех дней.

«Чтобы «подтвердить личность», аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги», – сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает:

  • Сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения.
  • Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения.
  • При получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру «102».


