В Казахстане выявили новый способ мошенничества – звонки по якобы просроченной подаче декларации, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Министерстве внутренних дел 24 октября, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя «уладить вопрос» в течение трех дней.
«Чтобы «подтвердить личность», аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги», – сообщили в ведомстве.
Полиция напоминает:
- Сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения.
- Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения.
- При получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру «102».
