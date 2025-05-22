Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqshysy, мошенники начали массово рассылать письма, SMS и сообщения в мессенджерах от имени “военкоматов”.
Обычно это угрожающие тезисы: — “Вы обязаны явиться в военкомат по повестке!” — “Вы уклоняетесь от воинской службы!” — “Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить свои данные и избежать штрафа.”
Что происходит на самом деле:
Ссылка ведёт на фишинговый сайт. Там вы вводите свои паспортные данные, которые потом продаются в даркнете. Или — загружается вирус, который ворует пароли и банковские данные. А иногда вам прямо звонят и под угрозой “уголовной ответственности” требуют перевести деньги.
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