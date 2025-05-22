Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqshysy, мошенники начали массово рассылать письма, SMS и сообщения в мессенджерах от имени “военкоматов”.

Обычно это угрожающие тезисы: — “Вы обязаны явиться в военкомат по повестке!” — “Вы уклоняетесь от воинской службы!” — “Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить свои данные и избежать штрафа.”

Что происходит на самом деле:

Ссылка ведёт на фишинговый сайт. Там вы вводите свои паспортные данные, которые потом продаются в даркнете. Или — загружается вирус, который ворует пароли и банковские данные. А иногда вам прямо звонят и под угрозой “уголовной ответственности” требуют перевести деньги.

Официальное заявление. Дженнифер Лопес не пустят с концертом на стадион Накануне в СМИ появилась информация о предстоящем сольном концерте Дженнифер Лопес в Алматы в рамках...

За нарушение каких правил отдыха на пляже грозит наказание Приближается купальный сезон, который на водоемах Казахстана длится с 1 июня по 31 августа, т.е....