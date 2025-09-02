Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооружённых сил РК Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о новшествах в рамках осеннего призыва.

Он напомнил, что 16 июля президент подписал закон о военно-патриотическом воспитании, согласно которому SMS-уведомления официально закреплены как законный способ оповещения призывников.

«Начиная с 16 сентября 2025 года официально признано одним из видов надлежащего способа оповещения призывников. В этой связи вызов граждан, подлежащих призыву, осуществляется следующими способами. Первое – направление электронной повестки в виде текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи либо через личный кабинет на веб-портале «электронного правительства». Уведомление направляется не менее чем за три календарных дня до установленной даты явки. Второе – в случае отсутствия информации об абонентском номере или отсутствии регистрации на веб-портале, повестка на бумажном носителе доставляется лично, направляется почтовой связью или вручается по месту жительства, временного пребывания либо работы. Повестка передается лично гражданину под роспись уполномоченными представителями местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почтовой связи. Третье – при отказе гражданина принять повестку на бумажном носителе лицо, осуществляющее вручение, делает соответствующую отметку, после чего документ возвращается в местный орган военного управления. В этом случае гражданин считается надлежащим образом уведомленным. Четвертое – при необходимости повестка может быть вручена непосредственно в местном органе военного управления, при этом дата явки устанавливается не позднее следующего дня», – добавил спикер.

