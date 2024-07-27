О новшествах в 14 пунктах пропуска на границе с РФ

На границе Казахстана с Россией продолжают внедрение электронной очереди. В ближайшее время система появится ещё в 14 пунктах пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

С 31 июля система начнёт работать в пунктах «Акбалшык», «Желкуар» (Костанайская область), «Жаныбек», «Орда» (ЗКО).

С 15 августа она будет внедрена на постах «Амангельды» (Павлодарская область), «Кызыл Жар» (СКО), «Коянбай», «Байтанат» (область Абай).

С 29 августа – «Шарбакты», «Урлютобе» (Павлодарская область), «Каракога» (СКО).

С 9 сентября – «Аят» (Костанайская область), «Алимбет» (Актюбинская область), «Шаган» (ЗКО).

«Расширение системы электронной очереди на другие пункты пропуска позволит охватить также и международные транзитные перевозки в третьи страны», — отметили в Комитете госдоходов.

Система электронной очереди CarGoRuqsat применяется на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией

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